Bán được lượng trái phiếu Chính phủ kỷ lục trong quý I

Photo : KBS News

Số liệu của Hiệp hội đầu tư tài chính Hàn Quốc (KOFIA) hôm thứ Tư (10/4) cho biết, Hàn Quốc đã bán được lượng trái phiếu Chính phủ kỷ lục, trị giá tới 48.500 tỷ won (42,5 tỷ USD) trong quý I năm nay, xuất phát từ việc Chính phủ đã rót thêm tiền cho các dự án của Nhà nước.Theo KOFIA, khoản trái phiếu Chính phủ được phát hành trong quý I đã tăng vọt 42,3% so với cùng kỳ năm 2018.Con số này đã vượt lượng trái phiếu bán ra lớn nhất trước đó vào quý II năm 2014 với 46.400 tỷ won (40,5 tỷ USD) trái phiếu.Tính tới cuối tháng 3 vừa qua, Hàn Quốc đạt được tổng lượng trái phiếu Chính phủ bán ra ấn tượng lên tới 674.500 tỷ won (589 tỷ USD), tăng 2,1% so với quý II năm 2018.Các nhà phân tích nhận định Hàn Quốc sẽ bán thêm được trái phiếu Chính phủ trong năm nay, do thu nhập thuế rất có thể sẽ sụt giảm, trước doanh số chững lại của vật liệu bán dẫn và bất động sản.