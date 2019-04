Tăng trưởng việc làm tháng 3 đạt 250.000 người

Photo : YONHAP News

Mức tăng trưởng việc làm của Hàn Quốc đã đạt trên 200.000 người trong hai tháng liên tiếp và ghi nhận tỷ lệ tuyển dụng đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3 vừa qua.Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (10/4) công bố: số lượng người có việc làm đạt 26,8 triệu trong tháng 3, tăng 250.000 người so với cùng kỳ năm ngoái.Sau khi tạo thêm 104.000 việc làm mới trong tháng 2 năm 2018, tăng trưởng việc làm đã đình trệ cho tới tháng 1 năm nay, khi nền kinh tế chỉ tạo thêm được 19.000 việc làm mới.Tỷ lệ tuyển dụng, tức tỷ lệ người trưởng thành trong độ tuổi lao động có việc làm, đạt 60,4% trong tháng 3 vừa qua, ghi nhận con số cao nhất trong tất cả các tháng 3 hàng năm, kể từ khi Cục thống kê quốc gia bắt đầu thu thập dữ liệu liên quan năm 1983.Số lượng người thất nghiệp là 1,19 triệu người trong tháng trước, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh đấu lần giảm đầu tiên trong vòng 9 tháng.Tỷ lệ thất nghiệp trong người trưởng thành trẻ tuổi (từ 15 đến 29 tuổi), cũng đã giảm 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống chỉ còn 10,8%.