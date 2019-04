Chi 2,35 tỷ USD viện trợ phát triển chính thức năm 2018

Photo : YONHAP News

Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) hôm thứ Tư (10/4) công bố, năm 2018, quy mô viện trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc cho nước ngoài đã đạt 2,35 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2017. Như vậy, Hàn Quốc xếp thứ 15 về quy mô ODA trong tổng số 30 nước thành viên thuộc Ủy ban Hỗ trợ phát triển (DAC) của OECD, tương tự như năm 2017.Tỷ lệ viện trợ ODA trên Tổng thu nhập quốc dân (GNI), con số cho thấy quy mô viện trợ xét trên quy mô kinh tế, đã tăng 0,01% so với năm 2017, đạt 0,15%.Tuy nhiên, tỷ lệ ODA trên GNI của Hàn Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình của OECD là 0,31%.Tổng số viện trợ phát triển chính thức từ 30 nước thành viên của Ủy ban Hỗ trợ phát triển thuộc OECD đạt 153 tỷ USD trong năm ngoái. Trong đó, Mỹ đứng đầu danh sách với 34,2 tỷ USD, sau đó là Đức, Anh, Nhật Bản và Pháp.