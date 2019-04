Mỹ lên danh sách 35 quốc gia có nguy cơ bị bắt cóc

Photo : YONHAP News

Tờ Bưu điện Washington của Mỹ ngày 10/4 (theo giờ địa phương) đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một chỉ số cảnh báo mới đối với các quốc gia có rủi ro khi du lịch.Cho tới nay, Bộ Ngoại giao Mỹ chia mức độ trị an ở một nước theo 4 mức. Mức một là yêu cầu công dân chú ý ở mức thông thường, mức hai là cần hết sức chú ý, mức ba là yêu cầu xem xét lại việc du lịch tới quốc gia đó và mức 4 là khu vực bị cấm du lịch. Phần lớn các nước, như Hàn Quốc, châu Âu, được xếp ở mức một.Tuy nhiên, lần này Bộ Ngoại giao Mỹ đã quyết định đưa ra một chỉ số bổ trợ mới, do xét thấy chỉ với mức xếp loại như trên sẽ không phản ánh được cụ thể những rủi ro mà khách du lịch có thể gặp phải. Cơ quan này sẽ áp thêm mác "K" vào những quốc gia mà khách du lịch có rủi ro bị bắt cóc. Có tổng cộng 35 quốc gia bị gắn mác "K", trong đó có Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, I-ran, I-rắc, Li-bi và Venezuela. Các quốc gia có nguy cơ khủng bố sẽ bị gắn mác "T", rủi ro tội phạm bị gắn mác "C" và rủi ro bị thiên tai bị gắn mác "N".Bắc Triều Tiên, vốn đang bị xếp ở mức 4, tức khu vực bị cấm du lịch, bị gắn mác "O", mang ý nghĩa là "yếu tố rủi ro khác". Trước đó, Mỹ đã cấm người dân du lịch đến Bắc Triều Tiên sau vụ sinh viên nước này Otto Frederick Warmbier bị miền Bắc bắt giữ trong vòng 17 tháng, được trao trả về nước trong tình trạng hôn mê và qua đời chỉ chưa đầy một tuần sau đó vào năm 2017.