Trình Quốc hội Mỹ dự thảo nghị quyết công nhận Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc

Photo : KBS News

Các nhà lập pháp Mỹ đã soạn thảo nghị quyết công nhận việc thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc tại Trung Quốc năm 1919.Dự thảo trên đã được trình lên cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư (10/4, giờ địa phương), trước thềm kỷ niệm 100 năm thành lập Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc (11/4/1919) tại thành phố Thượng Hải, thời kỳ thực dân Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc.Dự thảo nêu rõ Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc được thành lập ngày 11/4/1919 và giải tán sau đó, khi nước Cộng hòa Hàn Quốc được thành lập ngày 15/8/1948.Dự thảo cũng khẳng định Quốc hội Mỹ công nhận việc hình thành Chính phủ lâm thời 100 năm trước, như nền tảng cho sự thành công vang dội và thịnh vượng của nền dân chủ của nước Hàn Quốc ngày nay.Đây là lần đầu tiên, các nhà lập pháp trong Quốc hội Mỹ xúc tiến ra nghị quyết chính thức công nhận Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc.Chính phủ Hàn Quốc hoan nghênh dự thảo nghị quyết trên như một hành động đầy ý nghĩa của Quốc hội Mỹ, nhằm công nhận một cách chính thức Chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc.Dự thảo nghị quyết tại Hạ viện do Dân biểu Thomas Suozzi (đảng Dân chủ, New York) đề xuất và được ủng hộ bởi 4 nhà lập pháp khác thuộc cả hai đảng. Tại Thượng viện, nghị quyết do Thượng nghị sĩ James Lankforad (đảng Cộng hòa, bang Oklahoma) đề xuất.