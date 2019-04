Kim ngạch xuất khẩu 10 ngày đầu tháng 4 tăng gần 9%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc hôm thứ Năm (11/4) công bố trong 10 ngày đầu tháng 4, kim ngạch xuất khẩu đạt 15 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2018.Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu bình quân theo ngày (xét theo số ngày làm việc) đạt 1,77 tỷ USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Số ngày làm việc trong 10 ngày đầu tháng 4 là 8,5 ngày, dài hơn năm ngoái một ngày. Thông thường, số liệu sơ bộ về xuất khẩu từ ngày 1 đến ngày 10 có thời gian thống kê ngắn, nên chịu ảnh hưởng lớn từ sự tăng, giảm ngày làm việc.Kim ngạch xuất khẩu theo tháng đã giảm 4 tháng liên tiếp, kể từ tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, mức giảm đang có phần chững lại do sự gia tăng sản lượng xuất khẩu chíp bán dẫn và xuất khẩu tàu thuyền được cải thiện gần đây.Cụ thể, xuất khẩu chế phẩm dầu mỏ tăng 22,8%, tàu thuyền tăng 72,8%, ô tô tăng 20,1%, thiết bị vô tuyến viễn thông tăng 64,3%. Xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 19,7%, màn hình tinh thể lỏng (LCD) giảm 39,1%.Theo quốc gia, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng 0,8%, Mỹ tăng 19,9%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 20,2%, Việt Nam tăng 19,4%. Ngược lại, xuất khẩu sang Hồng Kông giảm 35,1%, Singapore giảm 13,3%.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu 10 ngày đầu tháng 4 đạt 16,7 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ một năm trước. Cán cân thương mại thâm hụt 1,6 tỷ USD.