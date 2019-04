Chênh lệch thu nhập hộ gia đình ngày càng lớn

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Năm (11/4) đã công bố kết quả điều tra về phúc lợi tài chính hộ gia đình, trong đó bổ sung thêm một số chỉ số mới so sánh về chênh lệch thu nhập hộ gia đình.Một trong các chỉ số mới được bổ sung là "tỷ lệ P90/P10", tức tỷ lệ thu nhập của nhóm 10% có thu nhập cao nhất với nhóm 10% có thu nhập thấp nhất). Tỷ lệ này của Hàn Quốc là 5,79 lần (năm 2017), tăng so với mức 5,74 lần năm 2016.Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) coi "tỷ lệ P90/P10" là thước đo chính để đánh giá về sự bất bình đẳng thu nhập theo từng quốc gia. Tỷ lệ này tăng có nghĩa là bất bình đẳng về thu nhập cũng đang tăng. Hàn Quốc đứng thứ 32 trong số 36 nước thành viên OECD về chỉ số này. Chỉ có ba nước có chênh lệch thu nhập hộ gia đình cao hơn Hàn Quốc là Mexico (7,2 lần), Chile (7 lần) và Mỹ (6,3 lần). Latvia có mức chênh lệch tương đương với Hàn Quốc là 5,8 lầnMột chỉ số khác được bổ sung là "tỷ lệ Palma", là tỷ lệ giữa thu nhập của nhóm 10% thu nhập cao nhất và nhóm 40% có thu nhập thấp nhất. Tỷ lệ này của Hàn Quốc năm 2017 là 1,44 lần, được cải thiện một chút so với mức 1,45 lần năm 2016, nhưng vẫn dừng ở vị trí 30 trong số 36 nước thành viên OECD."Tỷ lệ nghèo tương đối", tức tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập dưới 60% thu nhập trung bình, được cải thiện hơn một chút, giảm từ 23,7% năm 2016 xuống thành 23,2% năm 2017, nhưng vẫn xếp thứ 29 trong số 32 nước thành viên OECD. Đặc biệt, tỷ lệ nghèo ở dân số cao tuổi (trên 65 tuổi) được cải thiện mạnh, giảm từ 51,4% năm 2016 xuống 50,5%.