Tăng cường hợp tác trị an du lịch giữa Hàn Quốc và Croatia

Photo : YONHAP News

Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Min Gap-ryong ngày 11/4 đã tới thăm trụ sở Cơ quan Cảnh sát Croatia và gặp người đồng cấp Nikola Milina. Hai bên đã ký kết "Biên bản hợp tác về trị an du lịch", thảo luận phương án thúc đẩy hợp tác trị an giữa hai nước.Theo biên bản hợp tác, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc dự kiến sẽ cử 6 nhân viên cảnh sát đến ba khu vực là thủ đô Zagreb, thành phố Dubrovnik, thành phố Split, mỗi nơi hai người, trong vòng hai tháng, từ tháng 5 tới tháng 7 năm nay.Sau khi lượng khách du lịch Hàn Quốc tới Croatia tăng mạnh do mở đường bay thẳng Hàn Quốc-Croatia, Chính phủ Croatia đã đề xuất với Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc về việc việc phái cử nhân viên tới nước này.Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc có kế hoạch xúc tiến giao lưu giữa Đội Cảnh sát du lịch được thành lập trong nước từ năm 2013 với Cảnh sát Croatia, mở rộng phạm vi hợp tác, không chỉ dừng lại ở lĩnh vực trị an du lịch mà còn ở lĩnh vực đối phó chung với tội phạm quốc tế.