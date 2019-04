Tổng thống Hàn Quốc thảo luận vấn đề Bắc Triều Tiên với giới chức Mỹ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Mỹ tại thủ đô Washington, trước khi bắt đầu hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump, nhằm thảo luận các vấn đề liên quan tới Bắc Triều Tiên.Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Năm (11/4) thông báo: Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã gặp Tổng thống Moon. Hai bên tái khẳng định cam kết nhằm đạt được sự phi hạt nhân hóa miền Bắc triệt để và được kiểm chứng đầy đủ.Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết hai quan chức Mỹ đã có lời khen ngợi “sức mạnh lâu bền” của đồng minh Hàn-Mỹ, và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc về vấn đề Bắc Triều Tiên, cũng như nhiều vấn đề khác trong khu vực.Phát ngôn viên Palladino đánh giá Seoul đang đóng góp sự ủng hộ then chốt cho đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều.Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh phải duy trì xung lực của đối thoại Mỹ-Triều, và bảo đảm các thành tựu của phương án “từ trên xuống” (top-down). Tổng thống Moon cũng khẳng định sẽ nỗ lực tham gia đối thoại đa dạng với Bắc Triều Tiên ở nhiều cấp độ khác nhau.Tham gia hội đàm phía Hàn Quốc có Ngoại trưởng Kang Kyung-wha, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong, Thư ký Phủ Tổng thống về các vấn đề hòa bình Choi Jong-gun. Phía Mỹ có Đại sứ tại Hàn Quốc Harry Harris, Đặc phái viên về chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Stephen Biegun, Cố vấn Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Allison Hooker, và Giám đốc cấp cao về vấn đề Châu Á của NSC Matthew Pottinger.