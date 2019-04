Giá xuất khẩu tăng mạnh trong tháng 3

Photo : YONHAP News

Giá xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 3 đã đạt mức tăng nhanh nhất trong vòng 8 tháng, nhờ sự tăng giá của các mặt hàng xăng dầu và đồng USD mạnh lên.Số liệu sơ bộ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Sáu (12/4) cho thấy, chỉ số giá xuất khẩu đã đạt 83,26 điểm trong tháng 3, tăng 0,5% so với tháng trước.Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7 năm ngoái, khi chỉ số giá xuất khẩu tăng 2,5%. Ngoài ra, chỉ số trên cũng đã tăng trong hai tháng liên tiếp.BOK nhận định giá xuất khẩu trong tháng 3 khởi sắc là do mức tăng 0,7% của tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đồng USD, và mức tăng kỷ lục 3,6% của giá dầu quốc tế (dựa trên giá tiêu chuẩn của dầu thô Dubai), so với tháng 2.Giá xuất khẩu các mặt hàng gia dụng tăng 0,5%, trong bối cảnh tăng giá xuất khẩu các sản phẩm than đá-dầu hỏa (4,4%) và hóa học (1,2%). Giá xuất khẩu các sản phẩm nông-lâm-thủy sản cũng đã tăng so với tháng trước.Ngược lại, giá các vật liệu bán dẫn, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, đã giảm 3,4% trong tháng 3. Đặt biệt, giá của chip bán dẫn (DRAM) giảm tới 5,2% so với tháng 2, ghi nhận mức giảm 8 tháng liên tiếp.