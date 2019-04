Núi lửa Baekdu ở miền Bắc có dấu hiệu thức giấc sau 1.000 năm

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu tài nguyên địa chất Hàn Quốc (KIGAM) hôm thứ Sáu (12/4) cho biết núi Baekdu (Bạch Đầu) là một ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động ở Bắc Triều Tiên, được xác định đang có lượng mắc-ma khổng lồ dưới lòng đất.Trước đó, đợt phun trào trên núi Baekdu vào năm 946 được mệnh danh là "vụ phun trào thiên niên kỷ", với lượng vật chất phun trào khổng lồ, có thể bao phủ toàn bộ miền Nam với độ dầy 1m. Vụ phun trào trên là một trong những vụ phun trào núi lửa quy mô lớn nhất trên Trái đất trong vòng 10.000 năm trở lại đây.Vấn đề đặt ra là gần đây, các nhà nghiên cứu quan sát được nhiều dấu hiệu cho thấy núi Baekdu sắp sửa phun trào. Từ năm 2002 tới 2005, tại khu vực gần hồ Cheonji (Thiên Trì) trên đỉnh núi Baekdu đã xảy ra hơn 3.000 vụ động đất. Ngoài ra, còn phát hiện được hiện tượng nước hồ Cheonji đang dâng cao. Giới nghiên cứu địa chất cho rằng tất cả đều là dấu hiệu về một đợt phun trào núi lửa nghiêm trọng, nêu ra tính cần thiết của việc xúc tiến nghiên cứu một cách căn bản về thời điểm, quy mô phun trào, và lập đối sách đối phó.Một buổi thảo luận liên quan sẽ được tổ chức tại Thư viện Quốc hội vào ngày 15/4 để chia sẻ nghiên cứu về núi Baekdu. Buổi thảo luận do hai nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành chủ trì, dưới sự tài trợ của Bộ Khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông và Bộ Thống nhất, do Viện nghiên cứu chiến lược tương lai POSTECH Park Tae-joon và Nhóm nghiên cứu mắc-ma núi lửa Baekdu đồng chủ quản.Các học giả tham dự sẽ chia sẻ về hoạt động nghiên cứu, giám sát núi lửa Baekdu, tìm giải pháp trên phương diện nhân đạo, công bố các báo cáo nghiên cứu địa chất liên quan tới núi Baekdu. Các nhà nghiên cứu dự kiến sẽ nhấn mạnh về tính cần thiết của việc xúc tiến nghiên cứu chung liên Triều.Giám đốc Viện nghiên cứu tài nguyên địa chất Hàn Quốc Kim Bok-chul khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ nghiên cứu, nhằm phòng ngừa hiệu quả thiệt hại nếu núi nửa Baekdu phun trào, thúc đẩy nghiên cứu, hợp tác liên Triều về núi Baekdu, đảm bảo an toàn cho người dân cả hai miền Nam-Bắc.