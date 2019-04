Một công nhân Hàn Quốc thiệt mạng vì trúng đạn tại Nigeria

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Sáu (12/4) thông báo, một công nhân Hàn Quốc đang làm việc tại Nigeria đã thiệt mạng hồi đầu tuần này, vài ngày sau khi bị trúng đạn của một nhân viên an ninh địa phương.Người công nhân 49 tuổi đang làm việc tại Nhà máy công nghiệp nặng Samsung đóng tại Lagos, thành phố lớn nhất của Nigeria, đã bị thương nặng khi trúng đạn của một nhân viên an ninh tư nhân hôm thứ Hai (8/4, giờ địa phương).Theo Bộ Ngoại giao, công nhân xấu số này qua đời hôm thứ Năm (11/4, giờ địa phương) khi đang được chữa trị tại một bệnh viện địa phương.Nhân viên an ninh, nghi phạm của vụ nổ súng, được đối tác tại địa phương của Nhà máy công nghiệp nặng Samsung thuê làm việc, hiện đang bị cảnh sát bắt giữ và điều tra.Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nigeria đã yêu cầu cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc một cách nhanh chóng và công bằng, đồng thời đưa ra biện pháp hữu hiệu để tránh tái diễn các vụ việc tương tự.Đại sứ quán cũng cho biết sẽ hỗ trợ lãnh sự cần thiết để tổ chức đám tang cho người thiệt mạng và theo dõi sát sao vụ việc.