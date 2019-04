Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in tăng lên

Photo : YONHAP News

Kết quả thăm dò ý kiến cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in đã tăng nhẹ trong tuần vừa qua.Theo kết quả thăm dò ý kiến 2.500 cử tri trên toàn quốc vào tuần trước do Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter công bố hôm thứ Hai (15/4), 48% người được hỏi tin rằng Tổng thống Moon đang điều hành quốc gia tốt, ghi nhận mức tăng 0,7% so với một tuần trước đó.46,8% người tham gia khảo sát có đánh giá tiêu cực về khả năng lãnh đạo của ông Moon, giảm 1%. Số lượng những người trả lời không biết hoặc không trả lời là 5,2%, tăng 0,3%.Cụ thể, xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đã tăng ở khu vực tỉnh Chungcheong, thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi. Xét theo nghề nghiệp, đối tượng học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng có tỷ lệ ủng hộ tăng cao nhất.Tỷ lệ ủng hộ với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 36,8%, tiếp đó là đảng Hàn Quốc tự do 30,8%, đảng Công lý 9,3%, đảng Tương lai chính nghĩa 4,9%, đảng Hòa bình dân chủ 2,5%. Số cử tri trung lập, không ủng hộ đảng nào là 13,8%.Realmeter phân tích, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống tăng dường như là nhờ phản ứng mau chóng, kịp thời của Chính phủ trước vụ cháy rừng lớn tại tỉnh Gangwon, cũng như cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua tại Washington.Tuy nhiên, mức tăng trên bị hạn chế do sự chỉ trích Chính phủ về cái chết của Chủ tịch Tập đoàn Hanjin và tranh cãi xoay quanh ứng cử viên Chánh án Tòa án Hiến pháp.Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành theo ủy thác từ kênh tin tức YTN. Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 2%.