“Fake Love” trở thành video thứ ba của BTS đạt 500 triệu lượt xem

Photo : YONHAP News

Video âm nhạc (MV) “Fake Love” của nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc BTS đã đạt 500 triệu lượt xem trang YouTube.Theo Big Hit Entertainment, công ty quản lý của nhóm, video cho ca khúc chủ đề trong album “Love Yourself: Tear” của BTS đã cán mốc 500 triệu lượt xem trên trang YouTube vào chiều Chủ nhật (14/4, giờ địa phương), chỉ chưa đầy 11 tháng kể từ khi phát hành.MV cho hai bài hát trước đó của nhóm là “DNA” và “Fire” cũng đã đạt được cột mốc trên. 4 video khác được BTS phát hành là “Dope”, “MIC Drop (Steve Aoki Remix)”, “Blood Sweet and Tears” và “Idol” đang trên đà lập kỷ lục trên, bởi đều đã vượt mốc 400 triệu lượt view.Đồng thời, công ty Big Hit xác nhận BTS sẽ tham gia biểu diễn cùng nữ ca sĩ người Mỹ Halsey ca khúc “Boy with Luv”, sản phẩm cộng tác mới nhất giữa họ, tại Lễ trao giải Âm nhạc Billboard ở thành phố Las Vegas, Mỹ, ngày 1/5 (giờ địa phương).Ngoài ra, các ngôi sao hàng đầu của K-pop đã biểu diễn bài hát chủ đạo trong album mới phát hành của mình có tựa đề “Map of the Soul: Persona” (tạm dịch “Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã”) trên sân khấu của show truyền hình Saturday Night Live của Mỹ ngày 13/4 vừa qua (giờ địa phương).