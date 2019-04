Phe đối lập phản đối ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Hiến pháp

Photo : YONHAP News

Thời hạn để Quốc hội Hàn Quốc thông qua báo cáo điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực đối với ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Lee Mi-sun là ngày 15/4.Phủ Tổng thống cho biết, nếu tới hết ngày 15/4, Quốc hội vẫn chưa thông qua báo cáo điều trần với ứng cử viên Lee thì Phủ Tổng thống sẽ tiếp tục đề nghị Quốc hội gửi báo cáo lên Tổng thống.Theo Luật điều trần nhân sự, Quốc hội phải hoàn tất phiên điều trần trong vòng 20 ngày, kể từ ngày Chính phủ đệ trình. Nếu Quốc hội không gửi báo cáo điều trần lên Tổng thống, thì Tổng thống có thể định ra thời gian khoảng 10 ngày, yêu cầu Quốc hội gửi báo cáo. Nếu trong khoảng thời gian này, Quốc hội tiếp tục không gửi báo cáo thì Tổng thống có thể bổ nhiệm ứng cử viên đó.Phe đối lập đang phản đối quyết liệt động thái chuẩn bị bổ nhiệm ứng cử viên Lee của Phủ Tổng thống.Sáng 15/4, đảng Hàn Quốc tự do đã tố giác chồng của bà Lee, vốn là một luật sư, lên Viện Kiểm sát tối cao, với cáo buộc vi phạm Luật phòng chống tham nhũng, làm rò rỉ bí mật công vụ.Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn chỉ trích chính quyền Tổng thống Moon Jae-in đã đi quá giới hạn về sự ngạo mạn, độc đoán, yêu cầu bà Lee phải tự rút lui và thay đổi toàn bộ nhân sự Phủ Tổng thống.Đảng Tương lai chính nghĩa thì ủy thác cho Ủy ban giám sát tài chính (FSC) điều tra về nghi ngờ vợ chồng ứng cử viên Lee giao dịch cổ phiếu trái phép.Ngược lại, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tích cực bảo vệ cho ứng cử viên Lee Mi-sun. Chủ tịch đảng này, ông Lee Hae-chan, khẳng định những nghi ngờ mà đảng Hàn Quốc tự do nêu ra không đúng sự thật.Trong khi đó, đảng Công lý thay đổi lập trường, nhận định ứng cử viên Lee sẽ không gặp vấn đề gì lớn trên cương vị mới. Đảng Hòa bình dân chủ vẫn chưa đưa ra lập trường đối với bà Lee, nhưng đã quyết định sẽ thông qua báo cáo điều trần.​