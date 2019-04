Công bố danh sách 17 người phải chịu trách nhiệm về thảm họa chìm tàu Sewol

Photo : YONHAP News

Ngày 15/4, một ngày trước thềm kỷ niệm 5 năm thảm họa chìm tàu khách Sewol (16/4/2014), Hiệp hội gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa chìm tàu Sewol và tổ chức dân sự mang tên Liên minh người dân về lời hứa ngày 16/4, đã công bố danh sách 17 quan chức Chính phủ phải chịu trách nhiệm về vụ tai nạn thảm khốc này.Các tổ chức này chỉ ra rằng quá trình điều tra, xử phạt với những người chịu trách nhiệm trong thảm họa chìm tàu Sewol đã không được tiến hành triệt để, do bị Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye cản trở, che giấu sự thật.Trên thực tế, chỉ có duy nhất một quan chức dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye bị xử phạt hình sự trong thảm họa chìm tàu Sewol. Đó là người chỉ huy tàu mang số hiệu 123 của Cảnh sát biển thành phố Mokpo (tỉnh Nam Jeolla) tên là Kim Kyung-il, bị Tòa án kết tội đã không có biện pháp cứu hộ kịp thời và thích hợp, không làm tròn nghĩa vụ bảo vệ cho an toàn và tính mạng của người dân. Tàu 123 là tàu đầu tiên đã có mặt tại hiện trường tai nạn chìm tàu Sewol.Trong danh sách cùng ngày có cựu Tổng thống Park Geun-hye, cựu Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Kim Ki-choon, cựu Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Kim Jang-soo, cựu Cố vấn các vấn đề dân sinh Woo Byung-woo, cùng 7 quan chức Cảnh sát biển, trong đó có cả Bộ trưởng Hải dương và thủy sản khi đó.Danh sách còn có Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn, từng giữ vị trí Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye, bị nghi ngờ đã gây sức ép lên đội điều tra của Viện Kiểm sát thành phố Gwangju, và cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Nam Jae-joon.Các tổ chức dân sự trên tuyên bố sẽ vận động toàn dân tham gia tố giác những người này lên cơ quan chức năng.Mặt khác, đã có hơn 120.000 người dân ký tên ủng hộ kiến nghị đăng tải trên trang chủ Phủ Tổng thống, yêu cầu Chính phủ điều tra lại toàn bộ thảm họa chìm tàu Sewol và xử phạt những người có trách nhiệm.