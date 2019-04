Tổng thống yêu cầu trình báo cáo điều trần hai ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Hiến pháp

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/4 một lần nữa yêu cầu Quốc hội gửi các báo cáo điều trần phê chuẩn hai ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Hiến pháp là bà Lee Mi-sun và ông Moon Hyung-bae, do Quốc hội không gửi các báo cáo điều trần theo đúng thời hạn là ngày 15/4.Nếu Quốc hội tiếp tục không gửi báo cáo điều trần, Tổng thống Moon có thể đặt ra thời hạn mới trong vòng 10 ngày, và một lần nữa yêu cầu gửi báo cáo trong khung thời hạn mới. Lần này, Tổng thống Moon Jae-in yêu cầu trình báo cáo cho đến ngày 18/4, nhằm không tạo ra khoảng trống về mặt hành chính tại Tòa án Hiến pháp. Nhiệm kỳ 6 năm của hai Thẩm phán Cho Yong-ho và Suh Ki-suk sẽ kết thúc ngày 18/4 tới đây.Nếu Quốc hội một lần nữa không trình báo cáo đúng hạn theo yêu cầu, Tổng thống có thể đơn phương bổ nhiệm hai ứng cử viên mà không cần sự đồng thuận của Quốc hội.Động thái trên của Tổng thống có thể được hiểu là nhằm thúc giục Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm bà Lee Mi-sun, bất chấp lời kêu gọi rút lại sự tiến cử của phe đối lập. Lập luận của phe đối lập dựa trên cáo buộc bà Lee thiếu tư cách đạo đức, do các hoạt động đầu tư cổ phiếu trái phép của bà và chồng.Một quan chức cấp cao của Phủ Tổng thống khẳng định không có lý do gì để Tổng thống Moon rút lại tiến cử đối với bà Lee Mi-sun, cho rằng phần lớn các nghi vấn đối với bà Lee đã được giải trình.Đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do ngày 15/4 đã trình lên Quốc hội khiếu nại đối với bà Lee và chồng, với cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ để đầu cơ cổ phiếu. Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa đã yêu cầu ban Ủy ban Kế hoạch và tài chính của Quốc hội điều tra các cáo buộc này.