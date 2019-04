BTS trở lại Bảng xếp hạng Billboard 200 cùng album mới

Photo : YONHAP News

BTS, nhóm nhạc nam hàng đầu của Hàn Quốc một lần nữa giành vị trí Quán quân trên Bảng xếp hạng 200 album bán chạy nhất của Billboard (Mỹ) với album mới phát hành ngày 13/4.Theo thông tin dự đoán đăng trên trang chủ Billboard ngày 15/4 (theo giờ địa phương), album mới của BTS có tựa đề “Map of the Soul: Persona” (tạm dịch “Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã”) có thể bán được từ 200.000 tới 225.000 bản chỉ riêng tại Mỹ cho tới thứ Năm (18/4, giờ địa phương).Danh sách 10 album hàng đầu cho bảng xếp hạng ngày 27/4, sẽ được công bố trên trang web của Billboard hôm Chủ nhật (20/4, giờ địa phương).Đây là lần thứ ba các chàng trai của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc đứng đầu Bảng xếp hạng Billboard 200, sau hai album trước đó là “Love Yourself: Answer” và “Love Yourself: Tear”, đều được tung ra trong năm ngoái. Hai album trên đã đạt được doanh thu dưới 200.000 bản bán ra tại thị trường Mỹ.Bảng xếp hạng Billboard dựa trên doanh số album bán ra theo cách truyền thống cộng thêm số lần album được stream trực tuyến. Theo đó, cứ 10 bài hát được tải về hoặc 1.500 lần stream nhạc, được tính là một album được bán ra.Trong một tin liên quan, album mới của BTS cũng đã giành vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng chính thức Vương quốc Anh (UK Official chart), trở thành ca sĩ Hàn Quốc giành ngôi vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng của nước Anh.Một buổi họp báo dự kiến được tổ chức tại Trung tâm thiết kế Dongdaemun Design Plaza (DDP), thủ đô Seoul, ngày 17/4, trước khi nhóm khởi động tour lưu diễn toàn cầu "Love Yourself: Speak Yourself".