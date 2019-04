Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật đối phó Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 16/4 đưa tin: Thượng viện Mỹ ngày 10/4 vừa qua đã mở cuộc họp toàn thể, thông qua dự thảo nghị quyết liên đảng với nội dung nhấn mạnh về tính cần thiết của sự phối hợp ba nước Hàn-Mỹ-Nhật trong đối phó với Bắc Triều Tiên.Dự thảo nghị quyết nêu rõ việc Bình Nhưỡng liên tục vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền trong thời gian qua, là mối uy hiếp chung của cả ba nước. Do vậy, việc lập và thực hiện chiến lược nhằm tăng cường phối hợp ngoại giao, an ninh ba bên là điều hết sức quan trọng.Đặc biệt, dự thảo nghị quyết cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ba nước phải hợp tác với các nước, trong đó có thành viên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhằm thực thi cấm vận một cách toàn diện và hiệu quả, đánh giá về các biện pháp cấm vận bổ sung với miền Bắc.Dự thảo nghị quyết trên do thượng nghị sĩ Bob Menendez (đảng Dân chủ), thành viên Ủy ban Ngoại giao Thượng viện và nghị sĩ Cory Gardner (đảng Cộng hòa), Chủ tịch tiểu ban Đông Á-Thái Bình Dương, thuộc Ủy ban Ngoại giao Thượng viện, đồng đề xuất vào ngày 12/3.Hiện tại, một dự thảo nghị quyết tương tự cũng đã được trình lên Hạ viện Mỹ và đang chờ biểu quyết.