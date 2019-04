Hàn Quốc cấm người dân du lịch tới biên giới Myanmar-Bangladesh

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Ba (16/4) thông báo: Bộ đã quyết định áp đặt hạn chế ở mức cao nhất, cấm công dân nước này du lịch tới bang Rakhine, phía Bắc của Myanmar, tiếp giáp với Bangladesh, do lo ngại về vấn đề an ninh.Bộ Ngoại giao cũng đã ban hành cảnh báo hạn chế du lịch ở cấp cao thứ hai tại các khu vực biên giới của Myanmar tiếp giáp với Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Ấn Độ.Cấp cảnh báo hạn chế du lịch thứ ba được đưa ra đối với bang Kachin, cực Bắc của Myanmar, và một phần của bang Shan, cũng nằm ở miền Bắc nước này, kêu gọi người dân cẩn trọng hết sức khi đi du lịch bằng xe ô tô.Các khu vực khác của Myanmar được Bộ Ngoại giao ban bố mức cảnh báo cấp I, màu xanh dương, tương đương với “cẩn trọng”.Bộ Ngoại giao khẳng định quyết định trên có nguyên do là sự bùng phát xung đột tại một số vùng miền của Myanmar.Một quan chức của Bộ khẳng định sẽ theo dõi sát sao tình hình chính trị và môi trường an ninh của Myanmar, cũng như tiếp tục xem xét sự cần thiết phải ban bố nhiều cảnh báo du lịch hơn nữa.