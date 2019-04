Có thể chấp thuận ứng cử viên do đảng đối lập tiến cử vào Ủy ban điều tra Phong trào Gwangju

Photo : YONHAP News

Ngày 16/4, Tổng thống Moon Jae-in đã bắt đầu chuyến công du ba nước Trung Á. Trước khi lên đường, Tổng thống đề nghị ban lãnh đạo đảng cầm quyền nỗ lực thông qua các dự thảo liên quan đến sửa đổi lương tối thiểu và chế độ thời gian làm việc linh hoạt tại Quốc hội.Tổng thống cũng để ngỏ khả năng sẽ khởi động cơ chế thảo luận giữa phe cầm quyền, đối lập và Chính phủ sau khi trở về từ chuyến công du Trung Á. Cuộc họp trước đó giữa ba bên diễn ra vào tháng 11 năm ngoái. Điều này cho thấy Tổng thống quyết tâm đạt được thỏa thuận với chính giới về các dự luật tranh cãi trọng điểm.Đặc biệt, Tổng thống bày tỏ hy vọng sớm hoàn thiện cơ cấu Ủy ban điều tra đặc biệt về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980 trước ngày 18/5. Về điều này, Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo trả lời sẽ nỗ lực sửa đổi luật để những người từng có kinh nghiệm làm việc trong quân đội cũng có thể trở thành ủy viên của Ủy ban này.Điều này cho thấy đảng Dân chủ đồng hành sẽ chấp thuận một trong hai ứng cử viên mà đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã tiến cử làm ủy viên Ủy ban điều tra đặc biệt. Trước đó, Phủ Tổng thống đã phản đối ứng cử viên này do từng có kinh nghiệm làm việc tại Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ.Mặt khác, Tổng thống Moon Jae-in ngày 16/4 đã một lần nữa đề nghị Quốc hội trình báo cáo điều trần đối với ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Hiến pháp Lee Mi-sun, đề ra thời hạn là ngày 18/4. Nhiều khả năng, Tổng thống sẽ bổ nhiệm bà Lee vào ngày 19/4, nhằm tránh lỗ hổng trong bộ máy Tòa án Hiến pháp, do Thẩm phán tiền nhiệm sắp hết nhiệm kỳ.Đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích đây không khác nào là lời yêu cầu "Quốc hội đầu hàng", một lần nữa hối thúc Tổng thống rút lại quyết định tiến cử ứng cử viên Lee Mi-sun, và cách chức Cố vấn về các vấn đề dân sinh Phủ Tổng thống Cho Kuk.Đề xuất của Tổng thống Moon Jae-in được phân tích là nhằm đích thân đứng ra làm trung gian giữa chính giới, ngăn chặn kịch bản xấu nhất là khóa họp Quốc hội tháng 4 có thể kết thúc "tay trắng".