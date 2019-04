Chưa đầy một nửa giới trẻ Hàn Quốc có ý định kết hôn, sinh con

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu chính sách thanh thiếu niên Hàn Quốc hôm thứ Tư (17/4) công bố báo cáo "Điều tra tình hình kinh tế-xã hội thanh niên năm 2018", tiến hành với 3.133 nam nữ độ tuổi từ 15 đến 39 tuổi trên toàn quốc.Kết quả, có 42,9% người được hỏi trả lời có ý định kết hôn, thấp hơn nhiều so với mức 56% trong kết quả điều tra năm 2016. Theo giới, có 45,4% nam giới trả lời có ý định kết hôn, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới chỉ đạt 40,2%.Trước câu hỏi về ý định sinh con, chỉ có 44% người được hỏi tỏ phản ứng tích cực, thấp hơn 10% so với mức 54,1% trong kết quả điều tra một năm trước. Theo độ tuổi, chỉ có 38,9% người ngoài 20 tuổi trả lời có ý định sinh con, thấp hơn so với nhóm 15-19 tuổi (45,1%) và ngoài 30 tuổi (47%). Thời điểm sinh con bình quân là 32 tuổi, cao hơn so với kết quả điều tra năm 2017.Liên quan tới vấn đề xin việc, có 63,9% người được hỏi trả lời có ý định xin việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng 4,8% so với kết quả điều tra trước đó.Viện nghiên cứu chính sách thanh thiếu niên phân tích nhóm thanh niên ngoài 20 tuổi có tỷ lệ muốn xin việc ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ cao nhất, đạt 69,9%. Điều này cho thấy tình hình xin việc khó khăn đã khiến thanh niên Hàn Quốc giảm ý định xin việc tại các doanh nghiệp lớn.Có 57,8% người được điều tra nhận định sẽ phải mất hơn 10 năm mới có thể mua được nhà riêng. Tỷ lệ thanh niên được kiểm tra sức khỏe đạt 38,1%. Tỷ lệ này ở nhóm ngoài 30 tuổi là 53,2%, cao hơn bình quân chung, do nếu làm việc ở công ty thì được kiểm tra sức khỏe theo quy định pháp luật. Tỷ lệ kiểm tra sức khỏe ở nhóm 15-19 tuổi là 17,7% và ở nhóm ngoài 20 tuổi là 27,3%, thấp hơn hẳn.