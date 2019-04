Xúc tiến đàm phán FTA Hàn Quốc-Philippines đến tháng 11 năm nay

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Yoo Myung-hee và Bộ trưởng Công thương Philippines Ramon Lopez hôm thứ Tư (17/4) đã công bố quyết định trên trong một thông cáo chung tại Manila (Philippines), nhất trí xúc tiến đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA), hướng tới mục tiêu đạt được thỏa thuận vào tháng 11 năm nay.Hai nước cũng cam kết phối hợp để đạt được thành quả trong đó coi Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN dự kiến diễn ra trong tháng 11 là xung lực cho đàm phán.Philippines là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Hàn Quốc trong 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Cụ thể, xuất khẩu của Hàn Quốc sang quốc gia đông dân thứ nhì khu vực Đông Nam Á lên tới 12 tỷ USD trong năm ngoái, tăng mạnh so với 7,3 tỷ USD trong năm 2016. Hàng hóa Seoul nhập khẩu từ Manila trị giá 3,6 tỷ USD.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đánh giá Philippines là quốc gia mà Hàn Quốc đạt thặng dư thương mại ổn định, và Hiệp định thương mại tự do được kỳ vọng sẽ mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai nước.Chính phủ đang lên kế hoạch tiến hành đánh giá tính khả thi về kinh tế, chuẩn bị phiên điều trần và lập báo cáo trình lên Quốc hội về việc ký kết FTA Hàn-Philippines.