Cựu Tổng thống Park Geun-hye đề nghị hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe

Cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đang bị bắt giam và xét xử vì vai trò trong vụ bê bối dùng ảnh hưởng để gây sức ép nghiêm trọng, đã xin được hoãn thi hành án.Đề nghị của bà Park được luật sư trình lên Văn phòng công tố viên khu vực Trung Seoul hôm thứ Tư (17/4), viện dẫn chứng đau cổ và đau vai, khiến bà không thể ngủ được vào buổi đêm, đồng thời khẳng định nếu không được chữa trị và phẫu thuật kịp thời thì sẽ để lại di chứng.Việc bắt giam cựu Tổng thống trong thời gian diễn ra phiên Tòa phúc thẩm đã hết hiệu lực vào nửa đêm thứ Ba (16/4), làm thay đổi địa vị của bà Park thành phạm nhân đã bị buộc tội.Tòa phúc thẩm đã ra phán quyết riêng rẽ hai năm tù giam đối với cựu Tổng thống Park tháng 11 năm ngoái vì tội can thiệp vào quá trình tiến cử ứng cử viên của đảng Thế giới mới (nay là đảng Hàn Quốc tự do), đảng cầm quyền khi đó, trước thềm bầu cử nghị sĩ Quốc hội năm 2016.Theo Bộ luật Tố tụng hình sự của Hàn Quốc, công tố viên có quyền quyết định hoãn thi hành án cho một phạm nhân, nếu điều kiện tinh thần của người đó bị sa sút vì lý do sức khỏe và bệnh tật về thể chất hay tinh thần.