Chuẩn bị dự thảo ngân sách bổ sung trình Quốc hội

Photo : YONHAP News

Sáng 18/4, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và Chính phủ đã nhóm họp, thảo luận về nội dung cụ thể cũng như quy mô ngân sách bổ sung.Trước tiên, để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do cháy rừng ở tỉnh Gangwon, hai bên nhất trí sẽ hỗ trợ việc làm cho hơn 2.000 người thuộc tầng lớp yếu thế, như những người phải đi sơ tán thuộc 5 địa phương được chỉ định là "Khu vực thảm họa đặc biệt" do cháy rừng.Cùng với đó, hai bên quyết định rót ngân sách bổ sung để khôi phục rừng, hỗ trợ về trang thiết bị như trực thăng cứu hỏa, tăng cường nhân lực cứu hỏa đặc biệt.Ngoài ra, phe cầm quyền quyết định sẽ hỗ trợ nguồn vốn chính sách đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, giới tiểu thương ở thành phố Pohang, khu vực bị thiệt hại do động đất, phân bổ ngân sách bổ sung cho các dự án hạ tầng kinh tế-xã hội của địa phương.Về đối sách với vấn nạn bụi nhỏ, Chính phủ sẽ hỗ trợ ngân sách để tiến hành tiêu hủy sớm 200.000 xe ô tô chạy bằng dầu diesel quá cũ, thay thế động cơ máy móc xây dựng, lắp đặt thiết bị đo đạc tự động trên ống khói các nhà máy.Chính phủ và đảng cầm quyền nhất trí chủ động đối phó với những yếu tố rủi ro có thể kéo nền kinh tế đi xuống, bằng cách hỗ trợ các khu vực có nguy cơ về tuyển dụng, doanh nghiệp xuất khẩu. Hai bên dự kiến đưa ra quyết định cuối cùng về tổng quy mô ngân sách bổ sung ở mức độ người dân có thể chấp nhận được, xem xét tới triển vọng nguồn thu thuế năm nay.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki sẽ trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách bổ sung vào ngày 25/4 tới, đề nghị Quốc hội thông qua sớm để phát huy tối đa hiệu quả của ngân sách bổ sung.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo nhấn mạnh về sự cần thiết phải phối hợp chính giới trong quá trình thông qua dự thảo ngân sách bổ sung. Ông Hong khẳng định sẽ nỗ lực để dự thảo được thông qua vào khoảng trung tuần tháng 5.Tuy nhiên, đảng đối lập Hàn Quốc tự do đang chỉ trích Chính phủ lập ngân sách bổ sung nhằm bù đắp cho những thất bại về chính sách thường niên của mình. Đảng này yêu cầu Chính phủ lập ngân sách bổ sung đúng mục đích, giúp khắc phục hiệu quả thiệt hại do thiên tai cho người dân.