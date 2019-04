Nhận thức về đa văn hóa trong xã hội Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc hôm thứ Năm (18/4) công bố kết quả điều tra nhận thức của người dân về đa văn hóa năm 2018.Cụ thể, mức độ chấp nhận đa văn hóa ở thanh thiếu niên đạt 71,22 điểm, cao hơn hẳn so với người trưởng thành là 52,81 điểm. Trong khi thanh niên có suy nghĩ tích cực hơn về đa văn hóa so với kết quả điều tra ba năm trước, tăng 3,59 điểm, thì mức độ chấp nhận đa văn hóa ở nhóm đối tượng người trưởng thành lại giảm 1,14 điểm.Thanh niên sống ở khu vực nông thôn có mức độ chấp nhận đa văn hóa cao hơn ở các thành phố. Ngược lại, người trưởng thành ở các thành phố vừa và nhỏ lại có mức độ chấp nhận đa văn hóa cao hơn người sống ở các thành phố lớn và nông thôn.Mức độ chấp nhận đa văn hóa ở nhóm đối tượng không có mối liên hệ nào với người nhập cư thấp hơn so với nhóm đối tượng có mối quan hệ với người nhập cư. 32,4% người trưởng thành trả lời có mối liên hệ với người nhập cư (như gia đình, họ hàng, bạn bè, hàng xóm), giảm so với mức 41,2% cách đây ba năm. Trong khi đó, tỷ lệ này ở thanh thiếu niên tăng từ 5% lên 8,8%.Có 34,9% người trả lời đa văn hóa sẽ gây tổn hại tới đoàn kết dân tộc, giảm so với mức 37,7% ba năm trước. Nếu như cách đây ba năm, có 53,5% người trả lời việc duy trì một dân tộc duy nhất là điều đáng tự hào, thì chỉ có 46,5% người trả lời tương tự trong năm nay. 34,3% đồng tình rằng một dân tộc duy nhất giúp ích cho việc nâng cao sức cạnh tranh quốc gia, thấp hơn so với tỷ lệ 40% cách đây ba năm.