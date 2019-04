Hàn Quốc được bầu là Chủ tịch Diễn đàn điều phối thiết bị y tế quốc tế

Photo : KBS News

Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc hôm thứ Năm (18/4) thông báo, Hàn Quốc đã được bầu là Chủ tịch Diễn đàn điều phối thiết bị y tế quốc tế (IMDRF) từ năm 2021 trong cuộc họp của tổ chức này tại Mát-xcơ-va (Nga) vào tháng trước, giúp Seoul có vai trò trong việc thúc đẩy các tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp này.Diễn đàn điều phối thiết bị y tế quốc tế, được thành lập năm 2011, là cơ quan đề ra quy chuẩn và hướng dẫn cho thiết bị y tế, nhắm tới mục tiêu hài hòa và tối ưu hóa trong lĩnh vực có vai trò then chốt trong việc cải thiện dịch vụ y tế trên toàn thế giới.Tổ chức gồm 10 quốc gia thành viên, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Liên minh châu Âu (EU). Hàn Quốc tham gia cơ quan này từ năm 2017.Với việc bổ nhiệm Hàn Quốc là Chủ tịch Diễn đàn điều phối thiết bị y tế quốc tế, vốn được thay đổi luân phiên hàng năm giữa các quốc gia thành viên, Hàn Quốc sẽ là nước chủ nhà của phiên họp đại hội đồng của tổ chức năm 2021.Một quan chức của Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm nhận định, là Chủ tịch của Diễn đàn điều phối thiết bị y tế quốc tế, Hàn Quốc sẽ đóng vai trò chủ nhà của phiên họp đại hội đồng của cơ quan này, được tổ chức cùng năm nhậm chức, qua đó giúp các nhà sản xuất thiết bị y tế trong nước gặp gỡ trực tiếp những nhà điều phối trên toàn thế giới.