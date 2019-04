Photo : KBS News

Theo kế hoạch ban đầu, người dân có thể qua lại phía trong Khu vực an ninh chung (JSA) tại biên giới liên Triều từ cuối năm ngoái, nhưng tới nay kế hoạch này vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc, đơn vị quản lý JSA trên thực tế, cho biết sẽ nối lại hoạt động du lịch ở JSA từ khu vực của miền Nam trước.Quá trình thảo luận về việc qua lại tự do tại JSA căn cứ theo "Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự" ngày 19/9 năm ngoái giữa hai miền Nam-Bắc vẫn đang giậm chân tại chỗ, do Bắc Triều Tiên đề xuất loại Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc khỏi quá trình thảo luận.Về điều này, Trung tướng Wayne Eyre, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ngày 18/4 cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc để mở cửa du lịch tại JSA phía miền Nam trước tiên.Tuy nhiên, Phó Tư lệnh Eyre nhấn mạnh hai miền Nam-Bắc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cần phải ưu tiên đạt được thỏa thuận về nguyên tắc hành động, bảo đảm an toàn cho khách du lịch.Mặt khác, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Hàn Quốc để quyết định về việc phê chuẩn mở cửa "Con đường đi bộ hòa bình" phía trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) đoạn ở thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) và huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon). Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đang hợp tác với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hỗ trợ một đơn vị công binh để có thể triển khai thành công kế hoạch mở cửa con đường này.Phó Tư lệnh Eyre nói rằng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã thông báo về việc tổ chức sự kiện kỷ niệm một năm Tuyên bố Bàn Môn Điếm ngày 27/4. Bộ Tư lệnh đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Thống nhất Hàn Quốc tại Khu vực an ninh chung.Ngoài ra, Tướng Eyre khẳng định vai trò của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc vẫn không thay đổi kể cả sau khi Mỹ hoàn tất chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho quân đội Hàn Quốc