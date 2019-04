Phim của đạo diễn Hàn Quốc được chọn tranh giải tại Cannes

Photo : KBS News

Liên hoan phim Cannes của Pháp hôm thứ Năm (18/4) công bố danh sách đề cử phim hay nhất năm 2019, trong đó có bộ phim điện ảnh “Parasite” (tạm dịch: Kẻ ăn bám) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho.Đây là lần thứ hai, đạo diễn Hàn Quốc tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng (Palme d’Or) dành cho phim xuất sắc nhất, sau đề cử dành cho “Okja”, tác phẩm thuộc thể loại phiêu lưu năm 2017.“Parasite”, phim nói tiếng Hàn, là một trong 19 tác phẩm điện ảnh tranh giải Cành Cọ Vàng năm nay, cùng với “Pain and Glory” (Đau đớn và vinh quang) của đạo diễn người Tây Ban Nha Pedro Almodovar, và “Ahmed” của bộ đôi anh em làm phim người Bỉ Jean-Pierre Dardenne và Luc Dardenne.Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp một tác phảm điện ảnh Hàn Quốc được lựa chọn tranh giải tại Liên hoan phim Cannes, sau “The Handmaiden” (Người hầu gái) của đạo diễn Park Chan-wook năm 2016, và “Burning” (Thiêu đốt) của đạo diễn Lee Chang-dong năm 2018.“Parasite” là phim điện ảnh thứ 7 của đạo diễn Bong và là phim nói tiếng Hàn đầu tiên trong vòng 10 năm của đạo diễn này. Tác phẩm xoay quanh một gia đình thuộc tầng lớp lao động bị vướng vào một tai nạn bất ngờ, sau khi người con trai có cơ hội gia nhập giới giàu có, tinh hoa.Nam diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc Song Kang-ho đảm nhận một vai chính trong phim. Đây là lần thứ 4, Song hợp tác với đạo diễn Bong, sau “Memories of Murder” (Hồi ức của kẻ sát nhân), “The Host” (Quái vật) và “Snowpiercer” (Chuyến tàu băng giá), vốn đều là các bom tấn làm cháy phòng vé tại xứ sở kimchi khi vừa ra mắt.Đạo diễn Bong Joon-ho chia sẻ niềm vui với các diễn viên và đội ngũ làm phim “Parasite”, vốn được quay trong suốt mùa hè nắng nóng đỉnh điểm ở Hàn Quốc năm ngoái.Một bom tấn khác khác của điện ảnh Hàn Quốc “The Gangster, The Cop, The Devil”, thuộc thể loại hành động tội phạm, của đạo diễn Lee Won-tae đã được mời tới Cannes năm nay để tham gia hạng mục “Chiếu phim nửa đêm” không tranh giải.Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 sẽ diễn ra từ ngày 14 tới 25/5.