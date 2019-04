Mở rộng 30-35% các nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2040

Photo : Getty Images Bank

Chính phủ Hàn Quốc đã cam kết mở rộng các nguồn năng lượng tái tạo trong hạng mục năng lượng của quốc gia từ mức 7-8% hiện tại, lên 30 tới 35% vào năm 2040, đồng thời giảm thiểu đáng kể sự phụ thuộc vào việc phát điện sử dụng than đá.Trong dự thảo kế hoạch tổng thể mới nhất về năng lượng trong vòng 20 năm tới công bố hôm thứ Sáu (19/4), Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc khẳng định đang nhắm tới mục tiêu đạt được phát triển bền vững và tăng cường chất lượng cuộc sống bằng việc chuyển sang các nguồn năng lượng sạch và an toàn.Trong tháng 1 năm nay, Chính phủ cam kết gia tăng sử dụng hydro như nguồn năng nượng chính yếu trong phát điện, phương tiện giao thông và nhu cầu hàng ngày.Thông qua việc đối phó với vấn nạn ô nhiễm không khí do bụi siêu nhỏ và khí nhà kính, Chính phủ đã cấm việc xây mới các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá và đóng cửa các cơ sở cũ kỹ, lạc hậu. Chính phủ cũng sẽ nỗ lực áp dụng khí thiên nhiên dạng lỏng vào nhiều lĩnh vực đa dạng hơn và dừng việc xây mới các lò phản ứng hạt nhân.Sau quá trình chỉnh sửa trong các phiên điều trần công khai tại Quốc hội, bản dự thảo kế hoạch sẽ được trình Nội các thông qua lần cuối cùng.