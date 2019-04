Tổng thống bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Hiến pháp

Photo : YONHAP News

Mặc dù đang trong chuyến công du ba nước Trung Á, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm thứ Sáu (19/4) đã tiến hành thủ tục phê duyệt điện tử, chính thức bổ nhiệm ứng cử viên Lee Mi-sun làm Thẩm phán Tòa án Hiến pháp.Trước đó, Tổng thống Moon đã đề nghị Quốc hội gửi báo cáo điều trần đối với ứng cử viên Lee, nhưng Quốc hội đã không gửi báo cáo theo thời hạn cuối là ngày 18/4.Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết do nhiệm kỳ của Thẩm phán tiền nhiệm kết thúc vào ngày 18/4, nên Tổng thống quyết định bổ nhiệm ngay bà Lee, nhằm tránh lỗ hổng trong công việc của Tòa án Hiến pháp.Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng phần lớn nghi ngờ về tân Thẩm phán đã được giải tỏa trong quá trình điều trần, đánh giá bà Lee là người có chuyên môn về vấn đề lao động và nhân quyền. Trong khi đó, đảng Công lý cũng rút lại ý kiến đưa ra trước đó rằng bà Lee không phù hợp với vị trí Thẩm phán tại Tòa án Hiến pháp.Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do tuyên bố phản đối quyết liệt quyết định của Tổng thống và tổ chức biểu tình phản đối tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul) vào ngày 20/4 với sự tham gia của hơn 10.000 người, gồm các đảng viên và cử tri ủng hộ đảng này trên toàn quốc. Đảng Hàn Quốc tự do đang xem xét phương án biểu tình tuần hành tới Phủ Tổng thống.Đại diện đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội Na Kyung-won nhấn mạnh việc Tổng thống bổ nhiệm bà Lee là "chìa khóa cuối cùng" của nền độc tài cánh tả, nhằm thao túng Tòa án Hiến pháp, vô hiệu hóa trật tự luật pháp.Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa chỉ trích đây là sai lầm lớn nhất của Tổng thống Moon Jae-in, làm mất đi sự tôn trọng của người dân với Tổng thống và Tòa án Hiến pháp.