Hàn Quốc có thể chuyển thông điệp của Mỹ cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc hôm Chủ nhật (21/4) thông báo: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể sẽ chuyển thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nếu một hội nghị thượng đỉnh liên Triều nữa được tổ chức.Trước đó, đài CNN của Mỹ đưa tin Tổng thống Moon đang giữ một thông điệp của Tổng thống Trump để chuyển tới Chủ tịch Kim.Tổng thống Hàn Quốc đã gặp người đồng cấp Mỹ tại Nhà Trắng vào hồi đầu tháng này, thảo luận các biện pháp đưa hội đàm phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều trở lại đúng quỹ đạo.Khi được hỏi về thông tin trên, một quan chức của Phủ Tổng thống trả lời rằng nếu một hội nghị thượng đỉnh liên Triều nữa được tổ chức, thông điệp của Mỹ sẽ được chuyển tới nhà lãnh đạo miền Bắc, nhưng không đề cập chi tiết hơn về thông điệp này.Theo CNN, thông điệp của Tổng thống Trump bao hàm “những vấn đề quan trọng liên quan tới phương án hành động hiện nay, vốn sẽ dẫn tới viễn cảnh tích cực cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều”.Giới phân tích nhận định Chủ tịch Kim Jong-un chắc chắn rất tò mò về quan điểm của Tổng thống Moon Jae-in sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc đã nêu rõ rằng rằng, dù là thỏa thuận lớn hay nhỏ, phải có được thành quả và phải duy trì xung lực của toàn bộ quá trình.Đàm phán hạt nhân đã rơi vào bế tắc sau khi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi cuối tháng 2 không đạt được thỏa thuận, do sự khác biệt trong phương án phối hợp giữa yêu cầu của Washington về các biện pháp phi hạt nhân hóa và yêu cầu của Bình Nhưỡng về gỡ bỏ cấm vận.Trong bài phát biểu chính sách then chốt hồi đầu tháng này, Chủ tịch Bắc Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tổ chức hội đàm thượng đỉnh lần thứ ba tới Tổng thống Trump nếu Mỹ đưa ra được một đề xuất mới mà miền Bắc có thể chấp nhận được cho tới cuối năm nay.Kể từ bài phát biểu trên, Bình Nhưỡng đã tăng cường chỉ trích Washington, trong đó các nhà ngoại giao cấp cao nước này đổ lỗi cho Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã không chịu hiểu lập trường đàm phán của Bình Nhưỡng và đưa ra nhiều phát biểu không mang tính xây dựng. Bắc Triều Tiên cũng đã tiến hành vụ bắn thử vũ khí mới phát triển vào tuần trước.