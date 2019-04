Gánh nặng thuế năm 2018 tăng kỷ lục

Photo : KBS News

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Hành chính và an toàn, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), tổng thu ngân sách trong năm 2018 của Hàn Quốc đạt 377.900 tỷ won (331,3 tỷ USD), tăng 32.100 tỷ won (28,1 tỷ USD) so với một năm trước.Hệ số gánh nặng thuế (tax burden ratio), tức tỷ lệ tổng thu ngân sách trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đạt 21,2%, tăng 1,2%, mức tăng cao nhất kể từ sau mức 1,6% năm 2000. Xu hướng tăng này được phân tích là bởi tổng thu thuế Nhà nước tăng mạnh, đạt 268.100 tỷ won (235 tỷ USD), tăng thêm 25.400 tỷ won (22,3 tỷ USD).Thu thuế doanh nghiệp tăng thêm 7.900 tỷ won (6,9 tỷ USD), chủ yếu nhờ tình hình kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp chíp bán dẫn. Nguồn thu từ thuế thu nhập chuyển nhượng và thuế giao dịch chứng khoán cũng đạt mức cao kỷ lục.Ngoài ra, còn một yếu tố nữa là do GDP của Hàn Quốc tăng trưởng chậm hơn tốc độ tăng của tổng thu ngân sách.Tuy nhiên, hệ số gánh nặng thuế của Hàn Quốc vẫn ở mức thấp so với bình quân chung Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Theo thống kê của OECD, hệ số gánh nặng thuế của Hàn Quốc trong năm 2017 đạt 20%, thấp thứ 7 trong số 33 nước thành viên của OECD. Bình quân chung của OECD là 24,9%. Các nước thấp hơn Hàn Quốc chủ yếu là các nước đang phát triển, như Latvia (17,5%), Thổ Nhĩ Kỳ (17,6%). Các nước có hệ số gánh nặng thuế cao nhất là Đan Mạch (45,9%), Thụy Điển (34,3%), Iceland (34,2%) và Phần Lan (31,2%).