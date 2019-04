Lương lao động tại công ty lớn cao gấp ba lần công ty nhỏ

Photo : Getty Images Bank

Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc ngày 21/4 công bố một báo cáo so sánh chênh lệch mức lương giữa các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc và Nhật Bản.Theo báo cáo, mức lương bình quân của người lao động làm việc tại doanh nghiệp có từ 1 đến 4 nhân viên của Hàn Quốc (năm 2017) chỉ bằng 32,6% so với doanh nghiệp có từ 500 nhân viên trở lên, giảm 1,1% so với năm 2012 (33,7%). Mức lương bình quân của người lao động tại doanh nghiệp có từ 5 đến 9 nhân viên bằng 48,3%, giảm 2,4%; của doanh nghiệp từ 10 tới 99 nhân viên bằng 57,2%, giảm 2,6%; doanh nghiệp từ 100 đến 499 nhân viên bằng 70%, cũng giảm 2,6%.Điều này cho thấy trong vòng 5 năm qua, chênh lệch mức lương bình quân của người lao động làm việc tại các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc ngày càng nới rộng hơn.Ngược lại, trong cùng khoảng thời gian này, mức lương bình quân của người lao động tại doanh nghiệp có từ một đến 4 nhân viên của Nhật Bản bằng 65,7% mức lương của người lao động tại doanh nghiệp trên 500 nhân viên, tăng 5,3%. Mức lương của người lao động doanh nghiệp từ 5 đến 9 nhân viên bằng 77,1%, cũng tăng 5,3%. Mức lương của người lao động doanh nghiệp từ 10 đến 99 nhân viên bằng 83,8%, tăng 6,1%; doanh nghiệp từ 100 đến 499 nhân viên bằng 87,8%, tăng 2%. Khoảng cách thu nhập của người lao động tại các doanh nghiệp Nhật Bản đang được cải thiện hơn so với trước.Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ ra rằng để rút ngắn khoảng cách tiền lương, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần khuyến khích người lao động làm việc lâu dài, xúc tiến các chính sách để vừa tăng trưởng, vừa nâng cao thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần phải đẩy mạnh hợp tác để cùng phát triển.