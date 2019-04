Không quân Hàn-Mỹ tập trận chung trong hai tuần

Photo : YONHAP News

Một nguồn tin quân đội Hàn Quốc hôm thứ Ba (23/4) cho biết không quân Hàn-Mỹ đã bắt đầu tập trận chung kéo dài hai tuần, bắt đầu từ ngày 22/4, huy động hàng chục máy bay tham gia.Được biết, cuộc tập trận lần này mang tính chất thay thế cho "Max Thunder" (Sấm sét cực đại), cuộc tập trận chung quy mô lớn của không quân Hàn-Mỹ trước đó, tức liên quân Hàn-Mỹ đã chấm dứt cuộc tập trận "Sấm sét cực đại" sau 10 năm triển khai.Hai nước bắt đầu tập trận thường niên "Sấm sét cực đại" từ năm 2009, mô phỏng cuộc tập trận đa quốc gia mà không quân Mỹ tiến hành tại bang Alaska. Trong đó, không quân hai nước triển khai khoảng 100 máy bay tham gia.Với cuộc tập trận lần này, không quân Hàn Quốc điều động máy bay chiến đấu F-15K, KF-16, máy bay do thám "Peace Eye", trong khi không quân Mỹ cử chiến đấu cơ F-16 tham gia. Được biết, máy bay cảnh báo sớm E-7A của Úc cũng tham gia tập trận.Sau khi xem xét tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc hiện tại, quân đội Hàn-Mỹ đã quyết định thu hẹp quy mô tập trận chung so với "Sấm sét cực đại", diễn tập theo phương thức "Low Key", tức thận trọng hơn.