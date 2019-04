Chính giới nhất trí thông qua nhanh ba dự luật trọng điểm

Photo : YONHAP News

Ngày 22/4, Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành, đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý đã nhóm họp và nhất trí chỉ định dự luật sửa đổi cơ chế bầu cử, dự luật về thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, dự luật điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát, là các dự luật được xúc tiến thông qua nhanh tại Quốc hội.Tiếp đó, sáng 23/4, đảng Dân chủ đồng hành mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ và thông qua biên bản nhất trí nói trên. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đảng này bày tỏ lấy làm tiếc vì nội dung nhất trí không bao gồm các dự luật về dân sinh, nhấn mạnh rằng đảng cầm quyền phải nỗ lực hơn nữa để thông qua các dự luật này trong thời gian tới. Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Hong Young-pyo nhấn mạnh phải thuyết phục đảng Hàn Quốc tự do hợp tác trong quá trình thông qua các dự luật trên.Sáng cùng ngày, hai đảng đối lập là đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý cũng đã tổ chức cuộc họp toàn thể nghị sĩ, thông qua biên bản nhất trí. Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa vẫn đang trong quá trình thảo luận.Về phần mình, Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập chiếm nhiều ghế nhất tại Quốc hội, cùng ngày cũng đã mở cuộc họp toàn thể nghị sĩ, chỉ trích 4 đảng còn lại đang thông đồng nhằm chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử vào năm sau. Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn tuyên bố sẽ biểu tình phản đối, trong khi Đại diện đảng này tại Quốc hội Na Kyung-won khẳng định sẽ dùng mọi cách để ngăn chặn các đảng phá hoại chủ nghĩa dân chủ. Những động thái trên cho thấy có thể đảng Hàn Quốc tự do sẽ lại tẩy chay lịch họp tại Quốc hội.