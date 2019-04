Xúc tiến quy trình kỷ luật nghiêm khắc Đại sứ tại Việt Nam

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang tiến hành quy trình "kỷ luật nghiêm khắc" đối với ông Kim Do-hyun, người giữ chức Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam một năm qua. Bộ đã đề nghị Cơ quan cải cách nhân sự tiến hành kỷ luật với ông Kim.Đại sứ Kim từng rời khỏi Bộ Ngoại giao vào năm 2012 và làm việc trong ban lãnh đạo một doanh nghiệp, sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam vào tháng 4 năm ngoái. Mặc dù là người chủ động, tích cực trong công việc, nhưng cách làm việc kiểm soát áp đặt của ông Kim bị cho là đã gây ra nhiều vấn đề trong tổ chức. Thêm vào đó, trong đợt thanh tra của Bộ Ngoại giao hồi tháng 3 vừa qua đã phát hiện ra một số hành vi tiêu cực của Đại sứ Kim, như vi phạm Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước (còn được gọi là "Luật Kim Young-ran") hay Cương lĩnh hành động của công chức.Trong văn bản đề nghị kỷ luật, Bộ Ngoại giao ghi rõ cho tới đầu năm nay, Đại sứ Kim đã nhận tiếp đãi về khách sạn, vé máy bay, chi phí chơi golf từ một doanh nghiệp Việt Nam. Ông này còn nhận một chiếc điện thoại đắt tiền từ doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam.Đại sứ Kim giải trình đã để doanh nghiệp chi trả tiền khách sạn tại một sự kiện do doanh nghiệp mời tham dự, do đây là thông lệ tại Việt Nam. Còn chiếc điện thoại kia thì ông đã tặng lại cho nhân viên để khích lệ tinh thần làm việc.Các tổ chức Hàn kiều và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đang phản đối việc kỷ luật Đại sứ Kim, một điều khá hiếm thấy. Đại sứ Kim được đánh giá là đã tạo ra được nhiều thành quả khác biệt so với các quan chức ngoại giao khác trong một năm qua, như tích cực giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam. Cộng đồng Hàn kiều tại Việt Nam lo ngại việc kỷ luật ông Kim có thể làm quan hệ giữa hai nước xấu đi.Bộ Ngoại giao đã thông báo triệu hồi ông Kim về nước vào đầu tháng 5.