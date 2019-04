Khách nước ngoài tới Seoul quý I cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Thành phố Seoul hôm thứ Tư (24/4) công bố số liệu cho biết lượng khách nước ngoài tới thăm thành phố trong quý I năm nay đạt 3.030.000 người, tăng 3,4% so với mức kỷ lục trước đó vào quý I năm 2017.Trong năm 2018, có 41,2% khách quốc tế đến thăm các địa điểm quay phim truyền hình, chương trình giải trí được phát sóng tại nước ngoài, tăng mạnh so với mức 32,4% năm 2017. Lượng khách đến thăm các cửa hiệu, quán ăn mà những ngôi sao Hallyu hay lui tới tăng từ 28% lên 39,7%. Đặc biệt, khách tới khám phá ẩm thực, một hoạt động được khách quốc tế yêu thích nhất, tăng từ 73,4% lên 81%. Trong đó, 94,9% cho biết đã trải nghiệm món ăn truyền thống Hàn Quốc, 64,9% trải nghiệm ẩm thực đường phố, 51,2% tới quán cà phê. Những món ăn Hàn Quốc được yêu thích nhất là thịt bò tẩm gia vị nướng bulgogi (38,8%), cơm trộn bibimbap (29,3%), gà rán (21,8%), thịt ba chỉ nướng (20,1%), cơm cuộn kimbap (12,5%).Gần một nửa người du lịch nước ngoài trả lời đã thăm Seoul trên hai lần, với mức độ hài lòng tổng thể là 4,25 trên thang điểm tuyệt đối là 5 điểm. Cụ thể, mức độ hài lòng về trị an đạt 4,35 điểm, mua sắm đạt 4,27 điểm, nhưng về giao tiếp ngôn ngữ chỉ đạt 3,69 điểm, dịch vụ hướng dẫn du lịch đạt 3,95 điểm.Thành phố Seoul cho biết sẽ tiếp tục phát triển các nội dung du lịch đặc biệt chỉ có riêng tại Seoul, như trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, Hallyu, đáp ứng nhu cầu du lịch của khách du lịch quốc tế tìm đến thành phố, đạt mục tiêu thu hút 13,5 triệu khách du lịch trong năm nay.