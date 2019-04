Photo : YONHAP News

Sau khi càn quét bảng xếp hạng album của Billboard (Mỹ), nhóm nhạc thần tượng "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) của Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vị thế tại bảng xếp hạng đĩa đơn của Billboard.Theo xếp hạng mới nhất của Billboard cập nhật ngày 23/4, ca khúc "Boy with Luv" và "Make It Right", cùng nằm trong album mới nhất của BTS mang tên “Map of the Soul: Persona” (Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã) ra mắt ngày 12/4 vừa qua, lần lượt đứng vị trí thứ 8 và thứ 95 trong hạng mục "Hot 100" (bảng xếp hạng các đĩa đơn).Việc hai bài hát của cùng một ca sĩ/nhóm nhạc lọt vào bảng xếp hạng này là một điều không hề dễ dàng với nghệ sĩ nước ngoài. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ/nhóm nhạc của Hàn Quốc làm được điều này.Trước đó, vào năm 2012, ca khúc "Gangnam Style" của nam ca sĩ Psy từng xếp thứ hai bảng xếp hạng này. Ca khúc "Gentle Man" của anh ra mắt sau đó cũng leo tới vị trí thứ 5 trong "Hot 100", nhưng sau 6 tháng chứ không phải cùng lúc.