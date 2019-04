Nỗ lực khôi phục danh dự, nhân phẩm nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến

Photo : YONHAP News

Tham dự một buổi thảo luận công khai về chủ đề "Phụ nữ, hòa bình và an ninh" của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ) ngày 23/4 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Tae-ho tuyên bố Seoul sẽ tiếp tục nỗ lực để khôi phục danh dự và nhân phẩm cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến, khắc ghi vấn đề này như một bài học lịch sử.Thứ trưởng Lee nhấn mạnh các nạn nhân Hàn Quốc từng bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật Bản trong Thế chiến II đang lần lượt qua đời, trong khi vẫn chưa thể giải tỏa được nỗi đau mà họ phải gánh chịu trong suốt cuộc đời.Ông Lee khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia thảo luận về vấn đề phụ nữ, hòa bình và an ninh trước cộng đồng quốc tế, đồng hành cùng những nỗ lực chung của nhân loại, nhằm giải quyết tận gốc các tranh chấp, vấn nạn xâm hại tình dục trên toàn thế giới.Bộ Ngoại giao cho biết Thứ trưởng Lee đã có cuộc gặp quan chức Liên hợp quốc, trao đổi ý kiến về tình hình bán đảo Hàn Quốc, phương án hợp tác ở lĩnh vực phụ nữ, hòa bình. Liên hợp quốc tái khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các chính sách liên quan của Chính phủ Hàn Quốc, đánh giá cao sự đóng góp của Seoul ở lĩnh vực phụ nữ, hòa bình, an ninh; đồng thời kỳ vọng hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới để giải quyết những vấn đề nổi cộm toàn cầu hiện nay, như biến đổi khí hậu.