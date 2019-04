Tổng thống Hàn Quốc gặp quan chức cấp cao Nga cùng ngày diễn ra thượng đỉnh Nga-Triều

Photo : KBS News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, người được cho là thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Seoul hôm thứ Năm (25/4), trùng ngày với hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 9 năm 2017 trước thềm cuộc gặp Tổng thống Moon với Tổng thống Putin tại thành phố cảng Vladivostok, miền Viễn Đông của Nga.Thư ký Hội đồng An ninh Nga đang trong chuyến thăm Hàn Quốc để tham vấn Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong.Hai bên được kỳ vọng sẽ trao đổi quan điểm về Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều, sẽ diễn ra tại Vladivostok vào cùng ngày. Nghị trình cũng có thể bao gồm chuyến thăm Hàn Quốc của ông Putin nhằm đáp lại chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Moon hồi năm ngoái.