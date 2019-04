Kinh tế Hàn Quốc co hẹp 0,3% trong quý I

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (25/4) cho biết kinh tế được dự đoán sẽ co hẹp 0,3% trong quý I năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm được dự đoán sẽ giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2018.Dự báo của BOK ghi nhận mức co hẹp thấp nhất kể từ quý IV năm 2008, năm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, khi nền kinh tế bị thu hẹp 3,3% so với một quý trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên, nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á co hẹp trong vòng 5 quý vừa qua.So với quý I năm 2018, nền kinh tế đã tăng trưởng 1,8% từ tháng 1 đến tháng 3, cũng là mức tăng trưởng khiêm tốn nhất kể từ quý III năm 2009. Các số liệu tăng trưởng là mức thấp nhất trong vòng gần 10 năm qua.Việc kinh tế tăng trưởng chậm chạp có nguyên nhân chính là sự sụt giảm về đầu tư vốn hay đầu tư cơ bản, và sự chững lại của xuất khẩu.Theo số liệu của BOK, đầu tư vốn của Hàn Quốc trong quý I đã giảm tới 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu sụt giảm 2,6%, nhập khẩu giảm 3,3%. Ngoài ra, Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế trong quý I tăng 0,2% so với quý IV năm 2018, khi GDI co hẹp 0,1%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, GDI đã co hẹp tới 0,6%, ghi nhận mức thấp nhất kể từ quý I năm 2009, khi nền kinh tế co lại 2,5% so với cùng kỳ năm 2017.Trong cuộc họp Nội các hôm thứ Tư (24/4), Chính phủ đã thông qua khoản ngân sách bổ sung trị giá 6.700 tỷ won (5,8 tỷ USD) nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế thêm 0,1% trong năm nay. Chính phủ dự kiến trình ngân sách bổ sung lên Quốc hội vào ngày 25/4.