Huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục làm Đại sứ quảng bá nông sản Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam Park Hang-seo, người được Đài truyền hình Việt Nam (VTV) bình chọn là "Nhân vật của năm 2018", đã tiếp tục được Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc mời làm "Đại sứ quảng bá" trong năm 2019.Bộ Nông lâm cho biết đã ký tiếp hợp đồng "Đại sứ quảng bá nông sản thực phẩm Hàn Quốc" với huấn luyện viên Park, nhằm mở rộng xuất khẩu nông sản, thực phẩm sang Việt Nam, thị trường lớn nhất trong số các quốc gia thuộc "chính sách phương Nam mới" mà Chính phủ đang xúc tiến.Như vậy trong năm nay, Bộ Nông lâm sẽ tiếp tục kết hợp với huấn luyện viên Park để quảng bá rộng rãi về "Thực phẩm Hàn Quốc - Thực phẩm an toàn và tốt cho sức khỏe", xúc tiến các hoạt động đa dạng liên kết với xuất khẩu nông sản, thực phẩm.Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) sẽ tận dụng hình ảnh của huấn luyện viên Park để làm quảng cáo mới về các mặt hàng hoa quả tươi Hàn Quốc như táo, lê, dâu tây, nho, cùng các mặt hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe khác. Bắt đầu từ tháng sau, Tổng công ty sẽ chiếu quảng cáo mới với hình ảnh "Đại sứ Park Hang-seo" tại các rạp chiếu phim, siêu thị phân phối lớn ở Việt Nam, biển quảng cáo điện tử và marketing trên mạng xã hội.Tổng công ty cũng sẽ mời huấn luyện viên Park tham dự "Hội chợ ẩm thực Hàn Quốc" (K-FOOD Fair) diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31/10 tới 3/11 năm nay.Nhờ những kỳ tích mà huấn luyện Park đã làm được với đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam càng thiện cảm hơn với sản phẩm, hàng hóa của Hàn Quốc. Trong năm ngoái, Việt Nam đã tăng trưởng trở thành thị trường xuất khẩu nông sản lớn thứ tư của Hàn Quốc, sau Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ (đạt 450 triệu USD, tăng trưởng 19,4%). Tới tháng 3 năm nay, xuất khẩu nông sản sang Việt Nam tiếp tục tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.