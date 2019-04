Chủ tịch Quốc hội phê chuẩn thay thế ủy viên Ủy ban cải cách tư pháp

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang ngày 25/4 đã phê chuẩn đề nghị thay thế nghị sĩ Oh Shin-hwan (đảng Tương lai chính nghĩa), ủy viên Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp, bằng nghị sĩ Chae Yi-bae cùng đảng này.Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội đã nhận được đơn đề nghị từ đảng Tương lai chính nghĩa qua fax, tiến hành xem xét và quyết định phê chuẩn.Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang đã phải nhập viện ngày 24/4 sau khi xung đột với một số nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do. Việc phê duyệt được thực hiện ngay tại bệnh viện.Nghị sĩ Oh là người đã bỏ phiếu phản đối dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.Theo đó, dự kiến Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị và Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp sẽ sớm mở cuộc họp để chỉ định thông qua nhanh dự luật sửa đổi cơ chế bầu cử, dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng tại Quốc hội.Tuy nhiên, một số nghị sĩ từng thuộc đảng Chính nghĩa, một trong hai đảng hợp thành đảng Tương lai chính nghĩa, đang phản đối mạnh mẽ việc thay thế nghị sĩ Oh. Các nghị sĩ này đã tập trung tại Quốc hội nhằm ngăn cản Quốc hội tiếp nhận đơn đề nghị thay thế nghị sĩ Oh. Sau khi biết tin đơn đề nghị được gửi bằng fax, các nghị sĩ này đã di chuyển tới bệnh viện nơi Chủ tịch Moon Hee-sang đang điều trị. Nghị sĩ Yoo Seung-min của đảng này chỉ trích việc thay thế nghị sĩ Oh là vi phạm Luật Quốc hội, hy vọng Chủ tịch Quốc hội không phê chuẩn đề nghị. Một số nghị sĩ còn tới văn phòng của nghị sĩ Chae Yi-bae để yêu cầu ông này không nhận vị trí Ủy viên Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp.Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do đang "phong tỏa" ba phòng họp của Quốc hội, nhằm ngăn cản chính giới xúc tiến thông qua nhanh các dự luật trọng điểm.