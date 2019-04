Bác đề nghị hoãn thi hành án của cựu Tổng thống Park Geun-hye

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 25/4 đã bác đề nghị hoãn thi hành án vì lý do sức khỏe của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Quyết định được căn cứ theo ý kiến của các Công tố viên và Ủy ban thẩm định gồm các ủy viên bên ngoài, trong đó có hai bác sĩ, phần lớn phản đối việc hoãn thi hành án.Để được hoãn thi hành án với lý do sức khỏe, tình hình sức khỏe của bị cáo phải thực sự nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát nhận định tình trạng sức khỏe của bà Park hiện chưa tới mức như vậy.Cựu Tổng thống Park cho biết bị đau đĩa đệm "như có dao cứa vào", nhưng Viện Kiểm sát kết luận có thể điều trị triệu chứng này ngay tại trại giam.Về việc bị cáo nêu ra lý do là "phải đáp ứng nguyện vọng thống nhất toàn dân", Viện Kiểm sát trả lời cơ quan này không phải là nơi đưa ra phán đoán mang tính chính trị, mà chỉ xem xét tới các điều kiện được quy định trong luật pháp.Trước đó, ngày 17/4, khi thời hạn giam giữ kết thúc, bà Park đã đề nghị Viện Kiểm sát hoãn thi hành án. Sau đó, Viện Kiểm sát đã cử một Công tố viên từng là bác sĩ tới trại giam để kiểm tra tình hình sức khỏe của bị cáo.Thời gian qua, những người ủng hộ cựu Tổng thống Park Geun-hye đã tiến hành biểu tình quy mô lớn, đề nghị Viện Kiểm sát chấp nhận đề nghị hoãn thi hành án. Một người mang khuynh hướng bảo thủ thậm chí còn đăng tải video trên trang Youtube đe dọa Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul Yoon Seok-yeol. Sau đó, Bộ trưởng Tư pháp Park Sang-ki tuyên bố tuyệt đối không chấp nhận các hành vi đe dọa cơ quan hành pháp.