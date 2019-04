Ẩu đả tái diễn tại Quốc hội Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Lãnh đạo của phe cầm quyền và phe đối lập trong phiên họp Quốc hội ngày 25/4 đã có cuộc ẩu đả tranh cãi gay gắt xung quanh việc xúc tiến thông qua nhanh một số dự luật.Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Hae-chan chỉ trích đảng đối lập Hàn Quốc tự do đã có những lời lẽ gây cản trở đến cuộc họp. Trong khi đó, Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Na Kyung-won chỉ trích dự luật bầu cử đã được thông qua một cách không chính đáng.Sau một đêm căng thẳng tại Quốc hội, Đảng Dân chủ đồng hành cho biết sẽ cóbiện pháp đối phó một cách cứng rắn trước tình hình hỗn loạn, mang tính bạo lực này.Kể từ sau khi Luật Quốc hội sửa đổi được ban hành, đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng bạo lực tại Quốc hội Hàn Quốc. Theo đó, trước mắt 9 nghị sĩ Đảng Hàn Quốc tự do sẽ bị kiện vì hành vi gây cản trở cuộc họp. Nếu phạm tội, người bị cáo buộc sẽ bị phạt dưới 5 năm tù giam và bị tước đoại quyền được ứng cử.Luật Quốc hội sửa đổi đã được đưa ra để cải thiện hoạt động của Quốc hội và tránh xảy ra ẩu đả tại các phiên họp và luật này đã được Quốc hội khóa XVIII thông qua vào năm 2012.