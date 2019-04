Chủ tịch Bắc Triều Tiên viếng Đài tưởng niệm liệt sĩ ở Vladivostok

Photo : YONHAP News

Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Sáu (26/4) đã tới viếng và dâng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong Thế chiến II nằm ở thành phố Vladivostok của Nga.Ban đầu, phía Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để đón ông Kim Jong-un, như bố trí vòng hoa, thảm đỏ, đội quân nhạc phía trước Đài tưởng niệm. Tuy nhiên, gần tới thời gian bắt đầu thì có tin lịch trình của nhà lãnh đạo miền Bắc bị hủy. Thế nhưng cuối cùng, Chủ tịch Bắc Triều Tiên lại quyết định vẫn tới dâng hoa tại Đài liệt sĩ.Vẫn chưa rõ lý do chính xác tại sao ông Kim Jong-un lại thay đổi lịch trình. Một số phân tích cho rằng có thể ông này lo ngại về vấn đề an ninh, do đoàn phóng viên tới tập trung đông tại khu vực trước Đài liệt sĩ, sau khi có tin nhà lãnh đạo miền Bắc sẽ tới thăm nơi này. Ngoài ra, có khả năng lịch trình bị lùi lại do có mưa lớn tại Vladivostok vào sáng cùng ngày.Vào lúc 3 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Chủ tịch Kim Jong-un đã lên đoàn tàu hỏa đặc biệt trở về nước, sau lễ tiễn đơn giản do phía Nga tổ chức tại ga Vladivostok, kết thúc lịch trình thăm Nga kéo dài ba ngày.Tương tự như hành trình đến, tàu hỏa chở nhà lãnh đạo miền Bắc sẽ vượt qua biên giới Nga-Triều đoạn tại sông Duman, trở về Bắc Triều Tiên. Thời gian di chuyển từ thành phố Vladivostok tới Bắc Triều Tiên là khoảng hơn 10 tiếng.