Tâm lý tiêu dùng tiếp tục được cải thiện trong tháng 4

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Sáu (26/4) công bố báo cáo "Xu hướng tiêu dùng tháng 4 năm 2019". Trong tháng 4, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp (CCSI) đạt 101,6 điểm, tăng 1,8 điểm so với một tháng trước.Chỉ số CCSI cho thấy nhận định của người tiêu dùng về nền kinh tế. Nếu chỉ số lớn hơn 100 điểm có nghĩa là số người tiêu dùng nhận định lạc quan về nền kinh tế nhiều hơn số người có nhận định ngược lại.Chỉ số này đã tăng 5 tháng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên sau 7 tháng, chỉ số tâm lý tiêu dùng tổng hợp vượt mức tiêu chuẩn 100 điểm.Một quan chức BOK giải thích do đây là một chỉ số thể hiện cảm nhận của người tiêu dùng về nền kinh tế, nên có thể ngược lại với tỷ lệ tăng trưởng nền kinh tế trong ngắn hạn. Chỉ số tháng 4 tăng được phân tích là do người tiêu dùng kỳ vọng về ngân sách bổ sung, vật giá và giá nhà ổn định.Trong số 6 chỉ số cấu thành CCSI, có 5 chỉ số tăng, một chỉ số giữ nguyên so với tháng trước. Chỉ số lòng tin người tiêu dùng (CSI) về triển vọng chi tiêu vẫn giữ nguyên, đạt 110 điểm. Chỉ số CSI về triển vọng giá nhà đạt 87 điểm, tăng 4 điểm. Chỉ số CSI về triển vọng lãi suất đạt 110 điểm, tăng 5 điểm sau khi có tin Mỹ có khả năng nâng tiếp lãi suất cơ bản.Giá tiêu dùng đã tăng 2,2% trong vòng một năm qua, thấp hơn 0,2% so với báo cáo một tháng trước và là mức thấp nhất kể từ sau năm 2013. Tỷ lệ lạm phát dự kiến trong vòng một năm tới là 2,1%, thấp hơn 0,2% so với tháng trước, cũng là mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu có thống kê liên quan năm 2002, được phân tích là do ảnh hưởng của việc giá nông thủy sản, chăn nuôi giảm.