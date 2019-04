Tổng thống Hàn Quốc tiếp Thư ký Hội đồng an ninh Nga

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 25/4 đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, người được cho là thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi ông này đang có chuyến thăm Hàn Quốc. Theo người phát ngôn Phủ Tổng thống Ko Min-jung, trong cuộc họp, Tổng thống Moon nhận định bài toán cấp bách trong thời điểm hiện tại chính là nối lại đối thoại Mỹ-Triều và xúc tiến phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, đồng thời miền Bắc cần phải thảo luận đầy đủ với Mỹ về kế hoạch cùng đồng hành với Nga và Trung Quốc. Tổng thống Hàn Quốc đề nghị Nga thảo luận nhiều hơn nữa với Mỹ. Về phần mình, Seoul cũng sẽ xem xét một cách đầy đủ về vấn đề này.Đây là đề cập đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in về việc Nga và Trung Quốc cho biết đang thảo luận phương án hành động chung tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, nhằm thúc đẩy đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Động thái này của Tổng thống Moon dường như muốn nhấn mạnh rằng đối thoại Mỹ-Triều là cần thiết và quan trọng hàng đầu để giải trừ hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc.Ngoài ra, Tổng thổng thống Moon Jae-in kỳ vọng rằng Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều (ngày 25/4) sẽ là nền tảng để khôi phục đối thoại Mỹ-Triều và thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Cùng với đó, Tổng thống Moon mong muốn sẽ được gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản tháng 6 tới, đồng thời kỳ vọng Tổng thống Nga sẽ sớm có chuyến thăm Seoul.Về vấn đề này, Thư ký Nikolai Patrushev khẳng định Nga và Trung Quốc có cùng một mục tiêu là phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và sẽ sớm thông báo kết quả Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều cho Seoul thông qua các kênh ngoại giao.Trước đó, Chánh văn phòng an ninh Phủ Tổng thống Chung Eui-yong đã đã có "Cuộc họp an ninh cấp cao Hàn-Nga" với Thư ký Patrushev, thảo luận các vấn đề trên bán đảo Hàn Quóc và khu vực Đông Bắc Á, mối quan hệ song phương Hàn-Nga, cùng các vấn đề quốc tế khác.Phủ Tổng thống cho biết, Seoul và Mat-xcơ-va đã chia sẻ các thông tin liên quan đến xu hướng đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 và cùng nhận thức về tầm quan trọng trong hợp tác của nước liên quan, để duy trì động lực đối thoại hiện tại.