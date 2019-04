Hỗn loạn tại Quốc hội liên quan việc thông qua nhanh các dự luật trọng điểm

Photo : YONHAP News

Theo kế hoạch ban đầu, 4 đảng cầm quyền và đối lập dự kiến chỉ định thông qua nhanh một số dự luật trọng điểm tại Quốc hội vào ngày 25/4. Tuy nhiên, kế hoạch đã không thể diễn ra đúng như dự kiến do sự phản đối quyết liệt của đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập chiếm số ghế nhiều nhất tại Quốc hội.Rạng sáng ngày thứ Sáu (26/4), Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp thuộc Quốc hội khó khăn lắm mới mở được cuộc họp, bất chấp sự cản trở của đảng Hàn Quốc tự do, muộn hơn gần 6 tiếng so với kế hoạch ban đầu là lúc 9 giờ tối ngày 25/4.Do đảng Hàn Quốc tự do "chiếm cứ" phòng nộp hồ sơ, các đảng đã trình dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng lên Ủy ban bằng fax, trình dự luật về điều chỉnh thẩm quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan Cảnh sát bằng email, coi như đã chính thức đệ trình xong hồ sơ.Ngay lập tức, đảng Hàn Quốc tự do lên tiếng phản đối, coi việc đệ trình các dự luật qua email và fax là không có hiệu lực, đồng thời phong tỏa cả bên ngoài phòng họp của Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp.Bên trong phòng họp, chỉ có 6 ủy viên thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tham dự. Các nghị sĩ khác đã không thể vào phòng họp do sự cản trở của đảng Hàn Quốc tự do, khiến số nghị sĩ tham dự không đạt đủ 11 người, điều kiện cần thiết để chỉ định thông qua nhanh dự luật tại Quốc hội. Cuộc họp đã phải dừng lại sau đó 40 phút.Trong khi đó, Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị, nơi sẽ xử lý dự luật sửa đổi cơ chế bầu cử, đã không thể mở cuộc họp do bị đảng Hàn Quốc tự do "chiếm cứ" phòng họp. Tới 4 giờ sáng ngày 26/4, đảng Dân chủ đồng hành mới tuyên bố rút lui.Sáng 26/4, đảng Dân chủ đồng hành mở cuộc họp của ủy ban tối cao đảng, lên án gay gắt hành vi dùng vũ lực của đảng Hàn Quốc tự do tại Quốc hội. Đảng cầm quyền khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để chỉ định thông qua nhanh các dự luật tại Quốc hội trong ngày 26/4, đồng thời cảnh báo sẽ tố giác các nghị sĩ, đảng viên đảng Hàn Quốc tự do nếu còn lặp lại hành vi gây cản trở cuộc họp của Ủy ban Quốc hộiVề phần mình, đảng Hàn quốc tự do cũng mở cuộc họp khẩn toàn thể nghị sĩ trong sáng ngày 26/4, tuyên bố sẽ ngăn chặn tới cùng việc các đảng xúc tiến chỉ định thông qua nhanh các dự luật tại Quốc hội. Đảng Hàn Quốc tự do vẫn đang tiếp tục biểu tình phản đối tại phòng họp của hai Ủy ban. Đảng này đang thảo luận về đối sách "phòng thủ", đối phó với khả năng các đảng còn lại có thể tiếp tục mở lại cuộc họp.Trong khi đó, sự chia rẽ trong nội bộ đảng Tương lai chính nghĩa liên quan tới việc thay thế ủy viên Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp, có khả năng sẽ tác động không nhỏ tới quá trình chỉ định thông qua nhanh các dự luật tranh cãi.